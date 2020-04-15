РИАМО - 15 апр. Сбербанк и Google запустили на базе онлайн-платформы «Бизнес класс» антикризисный хаб для малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы банка.

На площадке доступны: лайфхаки от предпринимателей, которые успешно борются с кризисом прямо сейчас, рекомендации по организации удаленной работы от Google и Сбербанка, статьи и ссылки на полезные ресурсы.

«Предприниматели могут поучаствовать в вебинарах: задать вопросы и получить на них ответ в режиме реального времени от экспертов «Бизнес класса» — юристов, маркетологов и управленцев с многолетним опытом», - говорится в сообщении.

16 апреля пройдет вебинар с Константином Холстининым на тему «Новая экономика и новые требования к бизнесу».

22 апреля своим опытом поделится Илья Балахнин и расскажет про антикризисные меры для бизнеса.

Трансляция вебинаров будет доступна на странице портала. Расписание и точное время уточняйте на сайте.