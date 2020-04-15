РИАМО - 15 апр. В столице за минувшие сутки принудительно доставили в больницы 213 человек, нарушивших установленный режим самоизоляции, сообщает оперативный штаб Москвы.

Ранее эти люди подписали специальное согласие, чтобы находиться на самоизоляции и лечении.

«Всем нарушителям выписаны штрафы. Заболевшие доставлены в оборудованные обсервационные центры в Царицыне, Крылатском, Химках и Алтуфьеве для дальнейшего принудительного лечения», — говорится в сообщении.

В стационарах горожане будут находиться до полного выздоровления. Общая сумма выписанных штрафов составила более одного миллиона рублей.

За последние сутки в Москве выявили 1774 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 14776 заболевших.

До 1 мая все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений горожан по городу. С сегодняшнего дня в столице для перемещения на любом транспорте необходимо иметь цифровой пропуск.Его наличие будут проверять сотрудники полиции и других контролирующих органов.