РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 апр. Четыре пункта проверки пропусков у водителей и пассажиров автомобилей работают на дорогах подмосковного Красногорска, сообщила старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Алла Ершова.

Со среды передвижение по Подмосковью и Москве на автомобиле и общественном транспорте возможно только при наличии электронного пропуска, а для ряда лиц – служебного удостоверения.

«В Красногорске работают четыре пункта проверки пропусков: два стационарных и два передвижных. Основной расположен на Волоколамском шоссе. Еще один постоянный пункт находится на дороге, соединяющей Красногорск и микрорайон Митино Москвы», – сказала Ершова.

Она добавила, что пункты проверки будут работать весь период действия ограничительных мер, связанных с угрозой распространения коронавируса.

«Мы обращаемся к водителям с просьбой: планируя свою поездку, заранее выбирать маршрут движения и рассчитывать время в пути, потому что на осуществление контроля необходимо время», – подчеркнула Ершова.

Пункт на Волоколамском шоссе начал работу еще 14 апреля. По словам главного госавтоинспектора горокруга Александра Мельникова, работа сотрудников ГИБДД выстроена таким образом, чтобы минимизировать время проверки.

«Во избежание заторов мы останавливаем одновременно по 8-10 автомобилей, проводим разъяснительную работу с участниками дорожного движения на предмет соблюдения режима самоизоляции. Мы получили планшеты с программным обеспечением, которые считывают QR-коды», – отметил Мельников.

Он добавил, что на Волоколамском шоссе инспекторы Красногорского отдела ГИБДД работают совместно с коллегами из 11 батальона ДПС, а также сотрудникам полиции и Росгвардии, которые обеспечивают охрану общественного порядка.

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