РИАМО - 15 апр. Депутаты совета депутатов Балашихи Галина Ченцова и Сергей Бутусов передали в отделение местной организации Всероссийского общества инвалидов в микрорайоне Железнодорожный продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В состав набора входят крупы, мясные и рыбные консервы, растительное масло, макароны, сахар, кофе, чай и печенье. Один набор рассчитан на 10-14 дней.

«Как депутаты, мы занимаемся не только законодательными проблемами, но и проблемами жителей. Когда у них возникают вопросы, всем стараемся помочь. Решаем вопросы всевозможного характера - от устройства ребенка в детский сад до покупки продуктов и лекарств», - сказала Ченцова.

Она отметила, что поддерживает тесную связь с населением через штабы, социальные сети и старших по дому.

Балашихинской местной организации Всероссийского общества инвалидов депутаты передали 18 продуктовых наборов, еще три развезли людям по домам.

На базе совета депутатов городского округа работает горячая линия: 8(495)521-88-22. Также информацию о тех, кому нужна помощь, можно сообщать по телефону управления социальной защиты населения: 8(495)521-31-08.