РИАМО - 15 апр. Количество поездок в московском метро уменьшилось на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Также в столице на 81% сократилось число поездок на наземном транспорте, на 68% — в пригородных электричках, на 100% — каршеринг.

Кроме того, количество поездок на такси уменьшилось на 60%, на 59% — количество машин на личных автомобилях.

По сравнению с прошлой неделей уменьшилось число поездок в метро на 50 тысяч поездок, на наземном транспорте — на 30 тысяч поездок, на такси – на 4 тысячи, на личной машине – на 20 тысяч автомобилей.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находится в своих квартирах или домах, выходить можно только в случае крайней необходимости. Со среды в столице для перемещения на личном и общественном транспорте обязательно необходимо иметь электронный пропуск.

В Москве общее число заразившихся коронавирусом за период эпидемии в столице достигло 14776 человек.

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