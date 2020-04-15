РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Волонтеры Общероссийского народного фронта принесли одиноким пенсионерам Балашихи продукты и лекарства, а также вручили им букеты цветов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Волонтеры проекта «Мы вместе» Общероссийского народного фронта навестили одиноко проживающих пожилых жителей Балашихи. Они принесли им наборы продуктов и необходимые лекарства. Также, чтобы поднять пенсионеркам настроение в период самоизоляции, они подарили им букеты цветов», - говорится в сообщении.

В проекте «Мы вместе» задействовано более 50 волонтеров из Балашихи. Всего в округе во время пандемии коронавируса нуждающимся жителям помогают более 250 волонтеров.