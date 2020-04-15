РИАМО - 15 апр. Компания-производитель технополиса «Москва» готова производить дефицитные комплектующие устройства для медицинского оборудования с помощью 3D-принтеров, пробные партии уже переданы в московские больницы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня на 3D-принтере можно напечатать практически все: от свистка до настоящего самолета и сердечного клапана. Технология позволяет в очень короткие сроки спроектировать оборудование и перейти к его производству. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции требует именно таких быстрых и принципиально новых решений», — заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, опираясь на лучшие мировые практики, столичные предприятия помогут обеспечить российские больницы необходимым оборудованием.

Кроме того, за 24 часа на территории особой экономической зоны выпускают 175 защитных многоразовых респираторов из полиамида, 48 клапанов для поддержки дыхания и четыре тысячи бесконтактных устройств.

В свою очередь генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что готовые 3D-продукты могут заменить недостающие комплектующие, что позволит не сбавлять мощности производства жизненно важных устройств.