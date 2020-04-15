РИАМО - 15 апр. При помощи портала поставщиков Москвы с начала года было заключено 105 тысяч контрактов на сумму 11,9 миллиарда рублей, их объем увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объем заключенных на портале поставщиков контрактов увеличился вдвое по итогам первого квартала 2020 года и составил 11,9 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в прошлом году за этот же период объем заключенных контрактов составил около 6 миллиардов рублей. Кроме того, в 2020 году количество контрактов увеличилось до 105 тысяч.

Портал поставщиков позволяет дистанционно заключать контракты по 44-ФЗ и договоры по 223-ФЗ. На данный момент им пользуются 34 субъекта РФ.

«Особенно актуален этот цифровой инструмент для малого и среднего бизнеса, который в период пандемии нуждается в новых каналах поставки своих товаров и предоставления услуг», - добавил Ефимов.

Руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил о технических доработках портала, которые повлияли на увеличение объема контрактов.

«Прошлой осенью была проведена бесшовная интеграция портала поставщиков с электронным магазином Московской области. В итоге все работающие на этих ресурсах предприниматели получили доступ ко всем инструментам без прохождения повторной аутентификации. Для удобства пользователей была также внедрена технология облачной электронной подписи, расширен функционал доступных сделок», — пояснил Щербаков.

По его словам, ежедневно на портале регистрируются более 100 предпринимателей.

Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что в 2020 году уделяется большое внимание интерфейсу портала для удобства поставщиков.

«Все закупки отображаются в едином реестре с возможностью настроить поисковую выдачу под запросы бизнеса. Результаты котировочной сессии теперь можно визировать электронной подписью без перехода в личный кабинет. В ближайшее время будет доступен функционал электронного актирования в процессе исполнения контракта, что позволит исключить обмен бумажными носителями между заказчиком и исполнителем», — добавил Лысенко.