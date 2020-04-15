РИАМО (МЫТИЩИ) – 15 апр. Переоборудованный хирургический корпус городской клинической больницы Мытищ готов к приему больных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте администрации горокруга.

На борьбу с коронавирусом в МГКБ задействован ряд отделений, в которых ранее находились пациенты с другими диагнозами. Так, на прием пациентов с диагнозом COVID-19 и пневмониями работает перепрофилированный терапевтический корпус №3, где на освободившихся площадях создано 190 коек. Для приема и выписки больных организованы разные входы, так что пациенты не пересекаются.

«В связи со сложившейся ситуацией в Подмосковье изданы распоряжения об освобождении площадей медицинских организаций для дальнейшего лечения больных коронавирусом. В связи с этим, в Мытищинской ГКБ начали работу по переоборудованию теперь уже хирургического корпуса. В рамках реализации распоряжения Минздрава Московской области проводилась подготовка помещений хирургического корпуса для приема больных с вирусной пневмонией», – говорится в сообщении.

Был проведен совместный обход заведующего хирургическим отделением с врачами при участии заместителя главного врача по хирургии МОНИКИ Павла Сотникова.

«Провели консилиум по каждому пациенту, на котором решался вопрос о возможности выписки пациента на амбулаторное долечивание, либо о переводе в профильное отделение МОНИКИ. В результате ГБУЗ МО МОНИКИ принял 11 пациентов, из них 3 в отделение реанимации и неотложной терапии», – говорится в материале.

В медицинские учреждения Королева и Фрязина доставили 5 пациентов. Остальные пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии с рекомендациями наблюдения хирургом и продолжения лечения по месту жительства.



«Что касается вопроса о не снятых швах с послеоперационной раны, следует пояснить, что в некоторых случаях кожная рана зашивается саморассасывающимся шовным материалом, который не требует удаления, в остальных – снятие швов может быть выполнено в поликлинике. Это стандартная процедура, практикующаяся во всех медицинских учреждениях Москвы и Московской области», – уточняется в материале.

После выписки пациентов в кратчайшие сроки силами хирургического отделения и ремонтных служб больницы проведено доукомплектование коечного фонда, осуществлена санация системы вентиляции, смонтирована система кислородообеспечения пациентов. На сегодняшний момент отделение полностью готово к приему больных.