По прогнозам экспертов, из-за пандемии коронавируса, резких изменений на нефтяных и валютных рынках сразу несколько групп товаров могут подняться в цене. Подробности выяснила обозреватель РИАМО.

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Почему растут цены

На протяжении всего марта 2020 года участники Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и производители продуктов питания отмечали значительный рост спроса на ряд социально значимых товаров. Несмотря на период паники с закупками гречки и туалетной бумаги, дефицита товаров удалось избежать благодаря бесперебойной поставке. Однако цены на некоторые позиции поползли вверх.

«В конце марта – начале апреля резкое падение курса национальной валюты стало оказывать существенное влияние на себестоимость продуктов питания у производителей», – отмечают в пресс-службе АКОРТ.

По данным ассоциации, розничные сети уже получили и продолжают получать от поставщиков большей части товаров уведомления о повышении цен в среднем на 5–15%. Причем отдельные поставщики уведомляют ретейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20%, 30% и даже 50%.

«Объективное повышение отпускных цен уже приводит и будет приводить к постепенному росту цен на полках магазинов по мере продажи закупленного ранее более дешевого и поступления более дорогого товара», – поясняют в пресс-службе.

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Хлеб и крупы

Стоимость хлеба в ближайшее время может вырасти на 5–7%. Как сообщил на днях вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, именно на столько увеличилась себестоимость хлеба.

«Ослабление рубля и рост мировых цен стали объективной причиной роста внутренних цен на зерно», – говорится в заявлении главы организации.

Российский зерновой союз обратился ко всем зернопроизводителям страны с предложением зафиксировать текущие отпускные цены на продовольственную пшеницу и крупяные культуры на период до 15 мая и обеспечить приоритет этих поставок.

О том, что стоимость хлеба может вырасти и в долгосрочной перспективе, рассказал РИАМО руководитель проекта ОНФ «Народный фермер», председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

По его словам, сегодня российские фермеры испытывают сложности с посевной компанией. В частности, в начале апреля в стране временно не работали банки, а у фермеров тем временем уже активно шла посевная кампания. Проблема в том, что посевные работы фермеры всегда проводят в кредит. Еще одну головную боль принесло закрытие магазинов многих производителей оборудования и сельскохозяйственной техники.

«Если быстро не выправится ситуация, посевная пройдет не так, как хотелось бы, и тогда вырастет в цене хлеб», – считает Сирота.

Осложняет хлебный вопрос и плохой урожай ржи в России в минувшем году. Исторически низкие запасы этого вида зерна уже привели к подорожанию ржаной муки.

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Чай, кофе, какао

Самые популярные напитки в стране – чай, кофе, какао – уже поднялись в цене и могут подорожать еще на 20%, предупреждают в «Руспродсоюзе». Подорожания этих товаров нужно ждать уже через две недели. Причина роста цен тривиальна: эти продукты импортируются в Россию и тесно привязаны к курсу доллара.

Кроме того, в этом году знаменитый цейлонский чай и вовсе может оказаться в дефиците. Как отмечают в пресс-службе ассоциации «Росчайкофе», из-за сухой и жаркой погоды в последние месяцы производство чая на Шри-Ланке упало на 50%.

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Чеснок и рыба

В связи с ограничениями на ввоз товаров из-за рубежа и запретом грузоперевозок уже формируется товарный дефицит на некоторые продукты.

Как рассказали РИАМО в аудиторско-консалитинговой группе «Деловой профиль», закрытие границы с Китаем привело к значительному росту цен на капусту, лук, чеснок, морковь, свеклу, рыбную продукцию на Дальнем Востоке и в Сибири, которые очень сильно зависят от китайских поставок. Чтобы сократить такой дефицит, необходимо смягчить ограничения поставок.

В свою очередь, в Рыбном союзе сообщили «Известиям», что торговые сети будут вынуждены повысить отпускные цены в магазинах из-за того, что они уже выросли у поставщиков. Проблема в том, что 50% всей рыбной продукции на российском рынке изготовлено из импортного сырья. Кроме того, на рост цен на рыбу влияют затраты российских предприятий на мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Заменить импортную продукцию отечественной рыбой не так просто, пояснили в организации изданию: во-первых, не все популярные у потребителей виды рыбы вылавливают в России, во-вторых, цены на российскую продукцию привязаны к мировому рынку и назначаются в той же валюте.

В общей сложности стоимость рыбы в рознице уже выросла в марте в среднем на 20%, при этом оптовые цены остаются стабильными. Такие данные привел ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

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Продукты длительного хранения

Крупы, макароны, соль, сахар, консервы всегда пользуются ажиотажным спросом при кризисе.

«На волне пандемии коронавируса население традиционно активно скупает с прилавков продукты длительного хранения», – рассказал РИАМО старший партнер группы «Деловой профиль» Армен Даниелян.

Как отмечает эксперт, несмотря на то, что торговые склады забиты такими продуктами, сетевые продавцы, пользуясь удачным моментом, поднимают на них цены. К счастью, ажиотажный спрос всегда быстро заканчивается. Даниелян прогнозирует, что цены на крупы и консервы вернутся к нормальному уровню уже через пару месяцев.

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