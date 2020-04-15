РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Жители городского округа Люберцы в среду могут обратиться на горячую линию управления Росреестра по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду жители смогут обратиться на горячую линию«Росреестра: 8(499)148-92-70 с 11:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Специалисты ответят на вопросы о порядке подачи документов, необходимых для осуществления государственной регистрации прав в форме электронных документов, подписанных электронной подписью с использованием: информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе интернета, единого портала госуслуг, официального сайта Росреестра, веб-сервисов.