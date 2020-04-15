РИАМО - 15 апр. Пассажирам, которые планируют совершить поездку на столичном метро, следует заранее оформить себе электронный пропуск и помнить о соблюдении социальной дистанции при проверке пропуска на входе в подземку, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Со среды в московском метро сотрудники полиции проверяют у пассажиров наличие цифровых пропусков. Контроль осуществляется при входе на станции.

«По возможности заранее планируйте время своей поездки, в случае скопления граждан соблюдайте установленную дистанцию. Без крайней необходимости не покидайте свое жилище. Не забывайте заблаговременно оформлять специальные цифровые пропуска», - говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы также попросили отнестись к сложившимся обстоятельствам с пониманием.

В среду в столице начал действовать пропускной режим, это необходимо для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Наличие цифрового пропуска обязательно для тех, кто совершает поездку как на личном транспорте, так и на общественном.

Утром у турникетов в метро образовывались очереди, поскольку полицейские проверяют пропуска у входящих пассажиров. В настоящее время работу организовали так, чтобы не допустить скопления людей.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что в городе разработают систему автоматизированной проверки электронных пропусков у пассажиров подземки.

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