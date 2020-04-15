РИАМО - 15 апр. Правительство Подмосковья обеспечило перевозку из аэропорта Шереметьево 91 пассажира, граждан доставили до их места проживания в Москве и Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«14 апреля из аэропорта Шереметьево доставили до дома 46 жителей Москвы и 45 жителей Московской области для соблюдения двухнедельного карантина. В перевозке пассажиров, прибывших из Анталии, задействовали 12 автобусов, предоставленных ведомством», – говорится в сообщении.

Минтранс Подмосковья обеспечивает перевозку до места жительства всех граждан столичного региона, которые прибывают в аэропорт Шереметьево из зарубежных стран. Граждан соседних регионов также довозят до дома или мест обсервации.

Для транспортной работы подготовили 40 автобусов, которые проходят обязательную дезинфекцию и санитарную обработку перед поездками и после них.

В период с 2 по 12 апреля в аэропорт Шереметьево прибыли из 12 стран более 2,6 тысячи россиян. Силами Минтранса Подмосковья до мест проживания доставили свыше 2,2 тысячи жителей Москвы и Московской области, еще порядка 400 человек из других регионов доставили до мест обсервации.

Всего в Московской области на текущий момент зафиксировано 2587 случаев заражения коронавирусом, в том числе 272 случая подтвердились за минувшие сутки. Выздоровели после лечения 75 человек.

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15 АПРЕЛЯ

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