РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Волонтеры молодежного центра «Вектор» Подольска продолжают доставлять лекарства и продукты одиноким жителям микрорайона Климовск на самоизоляции из-за коронавируса, сообщается в группе «МБУ «Молодежный центр «Вектор» в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудники молодежного центра «Вектор» продолжают помогать климовчанам, находящимся на самоизоляции в составе волонтеров городского округа Подольск. Мы слышим много благодарных слов в свой адрес и в адрес волонтерского центра. Стараемся не только принести продукты и лекарства, но и поговорить с каждым нуждающимся в общении», - говорится в сообщении.

Для многих одиноких горожан самоизоляция является большим испытанием.