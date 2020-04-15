РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. Для размещения ярмарочных рядов в подмосковном Щелкове утвердили три площадки, сообщается на сайте администрации городского округа.

«На территории городского округа Щелково утверждены свободные места размещения ярмарок в 2020 году. На данный момент утверждено три адреса», - говорится в сообщении.

Площадки утверждены по адресам: улица Талсинская, дом №1А (площадка, прилегающая к территории рынка), улица Институтская, около дома №28А. В поселке Монино площадка расположена вблизи улицы Линейная.