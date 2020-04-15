РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» помогли жителям Республики Беларусь найти своего родственника в больнице и передали ему продукты, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

К волонтерскому движению «Милосердие - Подольск» обратились жители Беларуси, которые разыскивали своего родственника - мужчину, проживающего в Подольске. По их сведениям, он заболел и попал с двусторонней пневмонией в больницу, предположительно, в Домодедове.

«В свете последних событий можно представить, как переживали родные, когда мужчина перестал выходить на связь. К счастью, им удалось его найти в Растуновской больнице. Сестра мужчины попросила навестить больного и передать необходимые продукты», - говорится в сообщении.

Помощник и автоволонтер быстро справилась с этой задачей. Из-за карантина мужчину проведать не удалось, но ему передали продукты.