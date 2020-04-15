РИАМО - 15 апр. В Московской области за минувшие сутки выписали после успешного лечения от коронавирусной инфекции 14 человек, всего в регионе вылечено 89 пациентов, говорится в сообщении областного оперативного штаба.

«Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области с начала распространения Covid-19 выявлено 2587 случаев заражения. Умерло 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

В Московском регионе действует режим обязательной самоизоляции для жителей всех возрастов. Ограничительные меры ввели для сдерживания распространения коронавируса. До конца апреля выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор.

Кроме того, со среды в регионе обязательно наличие электронных пропусков у всех, кто пользуется личным и общественном транспортом. Пропуска проверяют сотрудники правоохранительных органов. Водитель такси может отказаться везти пассажира, если у него нет пропуска.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.