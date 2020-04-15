РИАМО - 15 апр. Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет, их 43% от общего числа, сообщает оперативный штаб Москвы.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 1774 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день общее число зарегистрированных случаев составляет 14776. Всего выздоровели 1205, скончались 106 пациентов.

Среди новых зараженных — 43% граждан в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 37% — от 46 до 65 лет. Пожилые горожане в возрасте от 66 до 80 лет составляют 11%. Только 4% граждан — старше 80 лет. Кроме того, 5% из новых инфицированных — дети. Всех пациентов и тех, кто с ними был в контакте, поместили под медицинское наблюдение.

Из-за введенного в Москве режима самоизоляции до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений горожан по городу. С сегодняшнего дня в столице для перемещения на любом транспорте необходимо иметь цифровой пропуск.

Всего на территории РФ за весь период подтверждено 24 490 случаев Covid-2019 в 84 регионах. Прирост за последние сутки составил 3388 случаев заражения. Всего за период распространения данной инфекции в стране зарегистрировано 198 смертей, полностью излечились 1986 пациентов.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.