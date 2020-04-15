РИАМО - 15 апр. Вторую часть выплат за соблюдение режима самоизоляции получили уже более 1,2 миллиона жителей Подмосковья, денежная компенсация направлена на поддержку граждан из группы риска, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева людям старше 65 лет, жителям с хроническими заболеваниями эндокринной, мочеполовой, кровеносной систем, органов дыхания, а также всем, у кого имеются новообразования, трансплантированные органы или ткани, выплачивают компенсацию.

«Деньги в размере 1,5 тысяч рублей поступают на счета людей старше 65 лет автоматически или их приносит почтальон. <…> В случае если выплата не пришла, необходимо оставить заявку по телефону: 8 (800) 550-50-30. Общая сумма матпомощи составила 3 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

В общей сложности помощь получили уже свыше 1,2 миллиона человек. Дополнительная мера поддержки введена с целью предотвращения распространения коронавируса.

В регионе жители старше 65 лет и имеющие ряд хронических заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции. Доставку продуктов, лекарств и помощь на дому при необходимости оказывают соцработники и волонтеры.

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15 АПРЕЛЯ

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