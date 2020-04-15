РИАМО (МЫТИЩИ) - 15 апр. В рамках выполнения плана мероприятий по обеспечению исполнения рекомендаций Роспотребнадзора, при организации производства на АО «Метровагонмаш» в Мытищах выполняется дезинфекционная обработка производственных и офисных помещений, сообщается на сайте администрации горокруга.

Согласно перечню объектов, подлежащих дезинфекции, нанесение дезинфицирующих средств предусмотрено на заводских площадях суммарной площадью более чем 80 тысяч квадратных метров.

«Обработке подвергаются производственные цеха, административные здания, складские помещения. Подрядчиком для выполнения работ был выбран центр дезинфекции Подмосковья. На АО «Метровагонмаш» предприняты все необходимые меры для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Созданный на предприятии оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса следит за исполнением противоэпидемических мероприятий», - говорится в сообщении.

Служба безопасности, медико-санитарная часть и другие ответственные службы завода делают нахождение в производственных и офисных помещениях максимально безопасным.