РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 апр. В среду на Каширском шоссе в Домодедове образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на Каширском шоссе в сторону Москвы. Пробка начинается от дома №49 по Каширскому шоссе и продолжается до пересечения с Краснодарской улицей. Коме того, затор наблюдается от пересечения Каширского шоссе с улицей 25 лет Октября до пересечения с улицей Коломийца.

Также затор протяженностью около 2,5 километра наблюдается на Каширском шоссе в сторону области от пересечения с Советской улицей до парка «Елочки».

Со среды в Подмосковье ввели пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса.