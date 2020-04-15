РИАМО - 15 апр. В Москве разработают систему автоматизированной проверки электронных пропусков у пассажиров метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В среду в столице начал действовать пропускной режим, это необходимо для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Утром на входе в метро образовались очереди, однако теперь ГУВД организовало работу таким образом, чтобы не было скопления людей.

«В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — написал Собянин в Twitter.

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15 АПРЕЛЯ

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