РИАМО - 15 апр. В Москве разработают систему автоматизированной проверки электронных пропусков у пассажиров метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В среду в столице начал действовать пропускной режим, это необходимо для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Утром на входе в метро образовались очереди, однако теперь ГУВД организовало работу таким образом, чтобы не было скопления людей.
«В дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — написал Собянин в Twitter.
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15 АПРЕЛЯ
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- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.
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