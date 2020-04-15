РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. В поселке санатория «Родина» подмосковного Подольска 16 апреля отключат холодную воду из-за плановых работ, там установят бочку с питьевой водой, сообщается на сайте МУП «Водоканал».

«В связи с проведением плановых работ на водозаборном узле с 09:00 до 19:00 16 апреля отключат холодное водоснабжение в поселке санатория «Родина», - говорится в сообщении.

Бочку с питьевой водой установят вблизи многоквартирных домов №№6 и 7.