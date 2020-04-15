РИАМО - 15 апр. Правоохранительные органы наладили проверку пропусков у пассажиров московского метро таким образом, чтобы не образовывались очереди, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил в Twitter, что в среду утром из-за проверок ГУВД в подземке образовались очереди, что «очень критично» в условиях эпидемии коронавируса.

«Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей. Очереди устранены. Работа нормализована», - добавил Собянин.

Как сообщил РИАМО сотрудник правоохранительных органов, который работает на станции метро «Комсомольская», руководство распорядилось проводить не сплошную проверку пропусков, а выборочную. Это позволило избавиться от очередей на вход.

В среду в Московском регионе начал действовать пропускной режим, такая мера необходима для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции. Наличие цифрового пропуска обязательно для тех, кто совершает поездку как на личном транспорте, так и на общественном.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.