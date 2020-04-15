РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 апр. Пробка протяженностью около 5 километров образовалась на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе в среду утром, следует из сервиса «Яндекс.Карты».
Затор протяженностью около 5 километров наблюдался уже с 8:00 на въезде в Москву со стороны Балашихи из-за проверок пропусков. На данном участке работают сотрудники ГИБДД.
Кроме того, водители стоят в пробке на Советской улице до пересечения с Полевой улицей в сторону юга.
Еще одна пробка протяженностью чуть более 500 метров образовалась от московского района Северное Измайлово до поворота на Щелковское шоссе.
Также на Носовихинском шоссе в районе микрорайона Салтыковка автомобилистам пришлось постоять в пробке на участке от дома №210 до реки Чечеры.
Со среды в Подмосковье ввели пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса.
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