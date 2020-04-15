РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 апр. Возможность дистанционно увидеть репетиции хореографического ансамбля «Волшебная страна» получили жители Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Видеообзор танцевальных занятий состоится в среду, 15 апреля. Начало в 19:00», - говорится в сообщении.

Репетиции образцового коллектива «Хореографический ансамбль «Волшебная страна» обычно проходят в Красковском культурном центре. В период пандемии танцоры поддерживают физическую форму исключительно в домашней обстановке. Подключиться к видеообзору репетиционных занятий коллектива можно в Instagram-аккаунте учреждения @kraskovo_kkc.

Хореографический ансамбль «Волшебная страна» - семнадцатикратный обладатель Гран-при, лауреат многочисленных международных конкурсов. В коллективе занимаются порядка 100 человек в возрасте от 4 до 18 лет.