РИАМО - 15 апр. За минувшие сутки в Подмосковье скончались два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 26, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в Московской области зафиксировали 2587 случаев заражения коронавирусом, в том числе 272 случая подтвердились за прошлые сутки. 75 человек выздоровели.

В России на данный момент насчитывается 24 490 случаев инфицирования Covid-19. Вылечено 1986 человек, 198 пациентов скончались.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить на улицу можно лишь в крайнем случае, например, для выброса мусора или посещения ближайшего продуктового магазина и аптеки.

Со среды ограничительные меры в регионе ужесточили. Теперь для поездки по территории Москвы и Московской области необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.