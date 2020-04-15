РИАМО - 15 апр. За сутки на территории Московской области выявили 272 новых случая инфицирования коронавирусом, таким образом общее число случаев заболевания в регионе достигло 2587, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за сутки в России подтвердилось еще 3388 случаев заражения Covid-19, таким образом общее число заразившихся коронавирусом увеличилось до 24 490. С начала эпидемии в стране выздоровели 1986 человек, 198 пациентов умерли.

Из-за распространения нового типа коронавируса в Московской области ввели режим повышенной готовности. Работа ряда предприятий и организаций ограничена, жители всех возрастов должны соблюдать режим самоизоляции.

Чтобы выйти из дома, необходима веская причина. При этом со среды для поездок на личном и общественном транспорте обязательно наличие электронного пропуска. Он выдается в заявительном порядке. Для пешего похода в ближайший продуктовый магазин и аптеку, а также для выброса мусора и выгула собаки вблизи от дома пропуск не требуется.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.