РИАМО - 15 апр. Столичная подземка не комментирует действия полицейских, которые проверяют у пассажиров наличие электронных пропусков на поездки по городу, сообщил в среду представитель пресс-службы Московского метрополитена.

Ранее корреспондент РИАМО сообщал, что утром в первый день действия электронных пропусков на ряде станций метро выстроились очереди на вход. Полицейские изучают цифровые пропуска и паспорта каждого пассажира. Проверка одного человека занимает около минуты. В очередях не всегда соблюдается социальная дистанция. Пассажиров на выходе из метро не проверяют.

«Мы не имеем право комментировать действия сотрудников полиции», - сказал представитель пресс-службы метро.

В среду в Московском регионе заработала система электронных пропусков. Их ввели, чтобы замедлить распространение коронавируса. На данный момент пропуск обязателен для тех, кто совершает поездки на личном и общественном транспорте.

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15 АПРЕЛЯ

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