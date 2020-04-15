РИАМО - 15 апр. За минувшие сутки в столице зафиксировали 1774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся за период эпидемии в столице достигло 14 776 человек, сообщает московский оперативный штаб.

К настоящему моменту с начала распространения коронавируса в столице выздоровели 1205 человек. Скончались 106 человек, из них 11 за минувшие сутки.

По России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах страны. Умерли 28 пациентов, выздоровели после лечения 292 человека.

Всего на территории РФ за весь период подтверждено 24 490 случаев Covid-2019 в 84 регионах. Всего за период распространения данной инфекции зарегистрировано 198 смертей, полностью излечились 1986 пациентов.

К настоящему моменту на территории страны провели свыше 1,5 миллионов тестов на коронавирус. За последние сутки прирост составил 91,9 тысячи проведенных тестов.

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции. Граждане обязаны находится в своих квартирах или домах, выходить можно только в случае крайней необходимости. Со среды в столице для перемещения на личном и общественном транспорте обязательно необходимо иметь электронный пропуск.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заболевших Covid-19 в столице являются людьми в возрасте до 45 лет. Их 43% от общего числа

- За сутки в России зарегистрировали 3388 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 1774 заболевших, в Подмосковье - 272.

- Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

- Посмотрели, как работает пропускная система во время самоизоляции в Московском регионе. ФОТО.

- Одиннадцать пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 48 до 86 лет.