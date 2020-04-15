РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Рабочие приступили к строительству новых тротуаров и парковочных карманов на объединенной дворовой территории в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе, в который входит дом №4 по улице Ихтиманской, а также дома №№15/1, 17, 19, 21 по улице Ленина и дома №№8, 10 по Почтовому переулку, продолжаются работы по комплексному благоустройству. Строятся новые тротуары, парковочные карманы, ремонтируется асфальтовое покрытие, устанавливаются лавочки и урны», - говорится в сообщении.

Ранее полностью были завершены работы по модернизации линии уличного освещения.