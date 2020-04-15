РИАМО - 15 апр. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение подмосковного УФАС России по жалобе ООО «ТК Спика 2000» о нарушении при проведении электронного аукциона на закупку питания для беременных женщин и детей до трех лет в Щелкове, говорится в сообщении пресс-службы регионального антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба ООО «ТК Спика 2000» на действия (бездействие) комитета по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Щелкова, МКУ «Комитет по организации закупок» городского округа при проведении электронного аукциона на поставку сухих молочных смесей, каш, пюре для обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет.

«По итогам рассмотрения Московское областное УФАС России признало жалобу ООО «ТК Спика 2000» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ТК Спика 2000» обратилось в суд», — говорится в сообщении.

Арбитражный суд Московского округа отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения регионального антимонопольного ведомства.