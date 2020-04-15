РИАМО - 15 апр. Подозреваемого в грабеже из квартиры, в которой находились двое детей, задержали в городском округе Клин, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило заявление от 45-летней местной жительницы о том, что во время посещения детской поликлиники вместе со своим ребенком, неизвестный мужчина позвонил в дверь ее квартиры, где в тот момент находились ее двое несовершеннолетних детей 8 и 12 лет», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По ее словам, грабитель представился детям знакомым их матери, а затем проник в квартиру, из которой украл ювелирные украшения и мобильный телефон. В отношении детей мужчина не совершал противоправных деяний.

Полицейские установили подозреваемого и задержали его по месту жительства в городском округе Клин. Злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый 32-летний местный житель.

При обыске квартиры полицейские нашли и изъяли похищенные украшения. Мужчина также рассказал, что украденный телефон продал, а деньги потратил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.