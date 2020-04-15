РИАМО - 15 апр. Утром в среду на въездах в Москву образовались серьезные пробки в связи с проверкой сотрудниками ГИБДД электронных пропусков у водителей, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы зафиксированы почти на всех въездах столицу. В настоящий момент там дислоцируются наряды ДПС, которые проверяют обязательные пропуска.

Наиболее серьезные затруднения в движении отмечаются на Киевском, Боровском, Варшавском, Калужском, Новорижском, Волоколамском, Симферопольском, Новорязанском, Алтуфьевском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Кроме того, заторы наблюдаются на ряде развязок МКАД на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе.

При этом на территории самой столицы общая загруженность дорог составляет один балл из 10 возможных.

Наличие электронных пропусков на поездку проверяют у всех участников дорожного движения — как водителей, так и пассажиров. При этом в такси электронный пропуск требуется только пассажирам. Таксист обязан проверить его наличие перед поездкой.

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