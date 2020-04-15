РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Неизвестные украли утеплитель с труб на улице Заводская в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сотрудники МУП «СЕЗ» восстановили покрытие теплотрассы, сообщается на сайте предприятия.

«В микрорайоне Климовск недалеко от дома №2 на улице Заводская проходит наземный участок теплотрассы. Неизвестные лица решили поживиться утеплителем, покрывавшим трубы. В эти весенние дни сотрудники МУП «СЕЗ» произвели ремонтные работы на указанном участке теплотрассы», - говорится в сообщении.

Также работники МУП «СЕЗ» продолжают запланированные ремонтные работы на участке сети горячего водоснабжения и отопления, подходящем к многоквартирному дому №21 на улице Ленина.