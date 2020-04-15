РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 апр. Сотрудники Госавтоинспекции со среды начали проверять все транспортные средства на въездах и выездах из Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Инспекторы ГИБДД начали проверять наличие специальных пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. В связи с проведением проверочных мероприятий возможны затруднения в движении транспорта», – сказала сотрудница.

Госавтоинспекция Московской области просит автомобилистов планировать время своих поездок. Необходимо соблюдать режим самоизоляции, исключить нахождение на улице и в общественных местах без уважительных причин.

Начиная со среды для передвижения на транспорте по территории Москвы и Подмосковья обязательно наличие электронного пропуска, данная мера введена в целях борьбы с распространением коронавируса.

Пропускная система в регионе носит заявительный характер. Пока разрешение на передвижение требуется для работающих граждан, а также тех, кто посещает медучреждения, и тех, кто намерен совершить разовую поездку в других целях. При этом между Москвой и Подмосковьем действует так называемый роуминг цифровых пропусков.

Жители Подмосковья, которым необходим пропуск, могут оформить его в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус». После оформления пропуска в приложении появятся QR-код и таймер, который нужно будет остановить после возвращения домой. Специалисты проконсультируют по вопросу заполнения полей в приложении по телефону: 8(800)550-50-30.

При оформлении электронного пропуска следует помнить, что в регионе сохраняется режим обязательной самоизоляции и для выхода из дома должна быть веская причина.