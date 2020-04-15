РИАМО - 15 апр. Работы по реставрации главного дома городской усадьбы мещанина Евгения Петрова на Большой Ордынке в столице, построенного в середине XIX века, планируют завершить до конца текущего года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Усадебное двухэтажное кирпичное здание расположено по адресу: улица Большая Ордынка, дом 14, строение 20. Реставрационные работы начались до введения режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. На данный момент работы приостановлены, но начнутся после отмены режима повышенной готовности.

«Реставрация усадебного дома на Большой Ордынке стала действительно долгожданной. Внутри здания специалисты уже разобрали поздние конструкции, укрепили кирпичную кладку. После возобновления работ им предстоит раскрыть заложенные исторические оконные и дверные проемы и убрать те, которые появились позднее», - сказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, специалисты по архивным документам будут воссоздавать в доме металлическую лестницу, которая датируется серединой XIX века, и напольные покрытия из щитового паркета.

Он отметил, что бывший жилой дом XIX века на Большой Ордынке, построенный в стиле эклектика, является объектом культурного наследия регионального значения.

Кроме того, в ходе реставрационных работ усадебного здания также заменят прогнившие деревянные межэтажные перекрытия и обновят инженерные коммуникации.