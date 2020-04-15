РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 апр. В среду утром на Пролетарском проспекте в Щелкове образовалась пробка длиной почти три километра, также был затруднен выезд на проспект с улицы Талсинская, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено на Пролетарском проспекте в сторону выезда на Щелковское шоссе. Пробка начинается от Гребневского кладбища и продолжается до пересечения с 1-м Советским переулком. Этот участок можно проехать за 10 минут, без затора - за 5.

Также затруднено движение на улицах Центральная, Советская и Московская.

Со среды в Подмосковье ввели пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса.