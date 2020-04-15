РИАМО - 15 апр. Проезжую часть на въездах в Москву сузили в целях безопасности инспекторов ДПС и участников дорожного движения во время проверки электронных пропусков, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В связи с эпидемией коронавируса на всех въездах в мегаполис сотрудники дорожно-патрульной службы проводят непрерывный контроль за передвижением транспорта и выполнением гражданами требований по самоизоляции.

«В целях обеспечения контрольных мероприятий принято решение о сужении проезжих частей в целях соблюдения мер личной безопасности сотрудников ДПС и участников дорожного движения при проведении разъяснительной работы», —говорится в сообщении.

Если у водителей нет объективных причин для въезда в Москву, то ему им предложат проследовать обратно. Нарушителей режима самоизоляции ждет административная ответственность.

Наличие электронных пропусков на поездку проверяют у всех участников дорожного движения — как водителей, так и пассажиров. Однако в такси цифровой пропуск требуется только пассажирам.

В среду в Московском регионе начал действовать пропускной режим. Его ввели с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пока пропуск нужен для тех, кто использует личный или общественный транспорт. Пропускная система носит заявительный характер, между Москвой и Подмосковьем действует «роуминг» цифровых пропусков.

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Текстовая трансляция

15 АПРЕЛЯ

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