РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 апр. Ряд домов в микрорайоне Климовск Подольска в среду останется без воды на час из-за проведения плановых работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В среду, 15 апреля, МУП «Водоканал» с 15:00 до 16:00 планирует работы по замене задвижки на водоводе по улице Школьной в микрорайоне Климовск. На указанный час вода в юго-западную часть Климовска подаваться не будет», - говорится в сообщении.

Предприятие «Водоканал» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.