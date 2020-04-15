РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 апр. Пробка протяженностью чуть более 1 километра образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске в среду утром, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор протяженностью 1,28 километра наблюдается в районе поворота на станцию МЦД-2 Аникеевка. На данном участке работают сотрудники ГИБДД. При этом выезды на шоссе из поселка Нахабино свободны от автомобилей.

Еще одна пробка протяженностью чуть более 500 метров образовалась на дороге, соединяющей Красногорск с московским микрорайоном Митино.

Со среды в Подмосковье ввели пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса.