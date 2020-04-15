РИАМО - 15 апр. Утром в среду у пассажиров второго Московского центрального диаметра и Московского центрального кольца не проверяли электронные пропуска на передвижение по региону, передает корреспондент РИАМО.

На маршруте от станции Павшино до станции Ленинградская наблюдается мало людей, социальная дистанция в вагонах и на платформах МЦД-2 соблюдается. Очередей на вход нет, сотрудников полиции и Росгвардии нет ни на станциях, ни в поезде.

Аналогичная ситуация на станции МЦК «Стрешнево», обстановка здесь спокойная. По громкоговорителю пассажиров просят не ходить парами и оставаться дома.

В Московском регионе из-за распространения коронавируса начал действовать пропускной режим. Сейчас цифровой пропуск нужен тем, кто совершает поездки на личном и общественном транспорте, при этом между Москвой и Подмосковьем действует «роуминг» пропусков.

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15 АПРЕЛЯ

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