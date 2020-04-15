РИАМО - 15 апр. Столичные власти будут вводить новые меры поддержки для жителей по мере развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, ограничения из-за пандемии коронавируса нанесли серьезный удар по привычной жизни москвичей. Многие жители города испытывают массу проблем, но власти будут оказывать им поддержку, чтобы отчасти компенсировать возникшие потери и неудобства.

«По мере развития ситуации будем вводить дополнительные меры поддержки, чтобы помочь москвичам, попавшим в трудную ситуацию», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, какие меры поддержки уже приняты властями города. В частности, введены дополнительные выплаты семьям, имеющим право на маткапитал, на ребенка до трех лет. Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей. Также будет выплачиваться повышенное пособие на детей от трех до семи лет в размере 7613 рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Горожанам, потерявшим работу, предусмотрено повышенное пособие по безработице с максимальным размером 19,5 тысячи рублей в месяц. Оно будет выплачиваться с апреля по сентябрь.

Надбавка безработному гражданину на несовершеннолетнего ребенка каждый месяц составит 3 тысячи рублей с апреля по сентябрь.

Разовая адресная помощь пожилым и хронически больным горожанам составляет 4 тысячи рублей. Также им доставляют на дом продукты и лекарства.

Кроме того, временно отменены взносы на капитальный ремонт, продлены сроки действия документов на 3 месяца (паспорта, водительские права и другие документы). Также продлены сроки действия оплаченных проездных билетов на метро и общественный транспорт.

Собянин подчеркнул, что данный список не является исчерпывающим и окончательным.

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15 АПРЕЛЯ

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