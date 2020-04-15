РИАМО - 15 апр. Подать документы и подписать договор на предоставление финансовых мер поддержки на цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК) теперь можно в дистанционном режиме, говорится в сообщении пресс-службы аппарата мэра и правительства столицы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы у предпринимателей была возможность максимально быстро оформить нужные документы. С переводом этой процедуры в онлайн-формат весь процесс получения поддержки станет гораздо удобнее и проще», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Организации, зарегистрированные на платформе Московского инновационного кластера, могут подать онлайн-заявки на следующие виды выплат: компенсация затрат на обучение сотрудников, грант на реализацию комплексных инновационных проектов, субсидия на инжиниринг и субсидия для компаний-экспортеров.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, организациям необходимо иметь статус участника кластера. Присоединиться к нему можно на платформе i.moscow при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для вступления в МИК должны быть зарегистрированы в Москве.