РИАМО - 15 апр. На дорогах Московской области сотрудники ГИБДД начали проверять наличия спецпропусков у автомобилистов, в связи с данными мерами возможны затруднения в движении транспорта, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД России.

«В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, с сегодняшнего дня сотрудники подмосковной Госавтоинспекции будут осуществлять контрольные мероприятия преимущественно на региональной и муниципальной сети дорог», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

По ее словам, особое внимание при проверке пропусков будет обращено на въезды в крупные города региона. Также наряды строевых подразделений ГИБДД контролируют дороги федерального значения.

Она подчеркнула, что на территории региона не запланировано перекрытий дорог.

Инспекторы ГИБДД проверяют наличие цифровых пропусков как у водителей, так и у пассажиров машин. Автолюбителям рекомендуют планировать время своих поездок и с пониманием относиться к данным мерам.

В Московском регионе для всех жителей ввели режим обязательной самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Для передвижения на любом виде транспорта нужно оформить цифровой пропуск.

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15 АПРЕЛЯ

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