РИАМО - 15 апр. Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и начал полноценно работать.

По его словам, он сдал два теста на Covid-2019. Оба показали отрицательный результат на наличие инфекции.

«Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны», — написал Проценко на своей странице в Facebook.

Главврач клиники в Коммунарке сообщил о том, что заразился коронавирусом 31 марта. Он самоизолировался в своем кабинете и продолжал работать. Болезнь протекала в легкой форме.

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15 АПРЕЛЯ

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