РИАМО - 15 апр. Большая очередь из пассажиров выстроилась на входе на станцию столичного метро «Селигерская» в первый день действия электронных пропусков на поездки по Москве, передает в среду корреспондент РИАМО.

В среду в Московском регионе начал действовать пропускной режим. Для совершения поездки на личном или общественном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.

Утром у турникетов на «Селигерской» скопилось множество пассажиров. Чтобы войти в метро, они должны предъявить сотрудникам полиции электронный пропуск. При этом люди стоят кучно, не соблюдая социальную дистанцию в 1,5-2 метра, у многих отсутствуют маски.

Проверка каждого человека занимает около минуты, полицейские внимательно изучают цифровые пропуска на передвижение и паспорта граждан.

Пассажиров на выходе из метро не проверяют. Купить проездной билет или продлить «Тройку» можно без каких-либо проблем. Кроме того, по громкой связи пассажиров информируют о введенных в столице мерах безопасности в связи с эпидемией коронавируса.

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