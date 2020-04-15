РИАМО - 15 апр. Неизвестный накануне сообщил о минировании пяти самолетов, выполняющих рейсы из международного аэропорта Шереметьево, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Службы безопасности авиагавани были приведены в повышенную готовность, эвакуация персонала не проводилась.

«Все самолеты приземлились в штатном режиме согласно расписанию в аэропортах назначения», — говорится в сообщении.

Воздушные суда проверили на наличие возможной угрозы жизни людей. В ходе досмотра взрывчатых веществ специалисты не обнаружили.