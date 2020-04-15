РИАМО - 15 апр. В подмосковном Одинцове произошел пожар на строительном рынке АО «Парк Авеню Моторс», в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило поздно вечером 14 апреля.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения (по адресу: улица Внуковская, 13 - ред.) наблюдалось горение внутри павильона на площади 30 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Спасатели остановили распространение пламени на первом этажа 29-го павильона в 23:32. Спустя полтора часа завершилась ликвидация последствий пожара. Сведений о пострадавших не поступало.