РИАМО - 15 апр. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие электронных пропусков у въезжающих в Москву автомобилистов в районе съезда с МКАД на Ленинградское шоссе, передает в среду корреспондент РИАМО.

По направлению в Москву проезжая часть частично перекрыта, в сторону области проезд свободный. В настоящее время на въезде в столицу в этом месте начинает собираться пробка, но пока серьезного затора не наблюдается.

На месте работают несколько экипажей ГИБДД, также присутствуют кинологи с собаками. Инспекторы выборочно останавливают машины и проверяют у водителей наличие электронных пропусков на поездку. Также на месте дежурят два эвакуатора.

В среду в Московском регионе начал действовать пропускной режим. Его ввели с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции. Пока пропуск нужен для тех, кто использует личный или общественный транспорт. Пропускная система носит заявительный характер, между Москвой и Подмосковьем действует «роуминг» цифровых пропусков.

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